Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Ryabkov: "Bm Güvenlik Konseyine Tam Katılım Olmalı"

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, İdlib'te gerçekleşen kimyasal silah saldırısı konulu yapılacak olan Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne tüm daimi üyelerin ve Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütünün katılması gerektiğini belirtti.



Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, İdlib kimyasal saldırısı üzerine yapılacak BM Güvenlik Konseyi'ne tüm daimi üyelerin ve Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütünün katılması gerektiğini belirtirken, İran, Brezilya, Hindistan gibi diğer ülkelerin de katılması gerektiğini açıkladı. Ryabkov, "Toplantıya katılacak ülke temsilcileri hükümetlerinin talimatları dışında durumu objektif olarak değerlendirebilecek kişilerden oluşmalıdır" dedi. - MOSKOVA