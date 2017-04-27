Rusya: Dikkatleri Işid ve El Nusra'ya Karşı Gelmeye Çevirmek Gerek

Türkiye'nin Irak ve Suriye'ye ateş açmasına ilişkin açıklamalarda bulunan Rusya, "Dikkatleri bugünün en önemli hedefi IŞİD ve El Nusra'ya karşı gelmeye çevirmek gerek" uyarısında bulundu.



Rusya Dışişleri Bakanlığı'nın resmi internet sayfasından yapılan açıklama şöyle:



"Bize gelen mesajlara göre, 24 Nisan'ı 25 Nisan'a bağlayan gece Türkiye Hava Kuvvetleri'nin uçakları Türkiye ile sınırda yer alan Irak ve Suriye'nin bölgelerine ateş açtılar.



"Türk tarafının açıklamalarına göre, hedef olarak PKK birlikleri ve Suriye Demokratik Birlikleri oldu. 70 Kürt teröristin öldürüldüğü bildirildi. Bu tür adımlar Moskova'yı ciddi şekilde endişelendiriyor.



"Söz konusu Türk askerlerinin karada gerçekten IŞİD başta olmak üzere terör örgütlerine karşı gelen Kürt birliklerine karşı eylemleridir.



"Irak ve Suriye'de savaş henüz tamamlanmamışken bu tür eylemler terör karşıtı güçlerin birleşmesine neden olmuyor, hatta zaten zor olan durumu daha da zorlaştırıyor.



"Ayrıca, Türkiye'nin yasaları görmezden gelerek egemen bir ülkeye ateş açması da endişe uyandırıyor.



"Devletlerarası ilişkileri ihlal eden bu tür eylemlerin kabul edilemez olduğunu düşünüyoruz. Bu durumda tüm tarafları dikkatli olmaya davet ediyoruz.



"Siyasi açıdan uzak görüşlü olunması ve dikkatleri bugünün en önemli hedefi IŞİD ve El Nusra'ya karşı gelmeye çevirmek gerek." - Moskova