Putin'den ABD'ye: 'Sıkıldım Kızlar' Demek İstiyorum

İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella ile görüşmesinin ardından Moskova'da basın toplantısı düzenleyen Putin, Suriye ordusunun İdlib'in Han Şeyhun kasabasında kimyasal saldırı düzenlediği iddialarını 'provokasyon' olarak niteledi.

'BATI, ABD İLE İLİŞKİLERİ DÜZELTMEK İÇİN BİZİ DÜŞMAN SEÇTİ'

Putin, İdlib'de yaşananların ardından Rusya'ya yöneltilen suçlamalara ilişkin olaraksa şunları söyledi: " (ABD Başkanı Donald) Trump'ı eleştiren Batı, şimdi Washington'la ilişkilerini düzeltmek için Rusya ve Suriye'yi ortak düşman seçti. Buna karşı sabırlı davranmaya hazırız fakat yakında daha pozitif bir tavır takınacaklarını umuyoruz."

'BAZI MADDELER ATIP SUÇU ESAD'A YIKMAYI PLANLIYORLAR'

Putin, ABD'nin Suriye'ye yeni füze saldırıları düzenlemesini bekleyip beklemediği sorusu karşısında şu ifadeleri kullandı: "Çeşitli kaynaklardan edindiğimiz bilgilere göre, benzer provokasyonlar —bunu başka şekilde tanımlamam mümkün değil- Şam kırsalı da dahil olmak üzere Suriye'nin başka bölgelerinde de hazırlanıyor. Bazı maddeler atıp suçu Suriye hükümetine yıkmayı planlıyorlar."

'OLANLAR BANA IRAK İŞGALİNİ HATIRLATIYOR'

Putin şöyle devam etti: "Cumhurbaşkanı Mattarella'ya bu olanların bana, 2003'ü hatırlattığını söyledim. O yıl, ABD temsilcileri Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) bir oturumunda Irak'ta bulunduğunu söyledikleri kimyasal silahları göstermişti. Bunun sonrasında Irak'ta askeri bir operasyon başlatılmıştı. Bu operasyonda Irak'ın harap olması, terörist tehdidin artması ve IŞİD'in belirmesiyle sonuçlanmıştı."

PUTİN'DEN ABD'YE: 'SIKILDIM KIZLAR' DEMEK İSTİYORUM

Putin, Irak'ta yaşanan sürecin bir benzerinin Suriye'de sahnelendiğini ifade etti: "Şimdi de aynı şeyler oluyor. Bunlar bana yazarlarımız İlf ve Petrov'un bir romanlarındaki sözlerini hatırlatıyor: 'Sıkıldım kızlar' demek istiyorum. Bunların hepsini gördük."

'İDLİB OLAYI İÇİN LAHEY'E GİTMEYİ PLANLIYORUZ'

Öte yandan Putin ayrıca, İdlib'in Han Şeyhun kasabasında düzenlendiği iddia edilen kimyasal saldırının 'gerektiği gibi soruşturulması için' çağrıda bulundu: "Lahey'de ilgili BM kurumuna başvurmayı planlıyoruz. Uluslararası topluma da, tüm bilgilerin derinlemesine soruşturulup, soruşturmanın sonuçlarına göre gerekli adımların atılması çağrısında bulunuyoruz."