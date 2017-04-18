Rusya Devlet Başkanı Putin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Aradı
Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin, referandum sonucunun belli olmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı arayarak tebrik etti.
Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin, referandum sonucunun belli olmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı arayarak tebrik etti.
Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Rusya Devlet Başkanı Putin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı bu akşam telefonla arayarak, 16 Nisan referandumunun Evet'in zaferle sonuçlanmasından dolayı tebrik etti. Görüşmede, ikili ilişkileri normalleştirmeye yönelik çabaları hızlandırmanın yanı sıra, Suriye'de ateşkesin tahkimi için birlikte çalışmanın önemi vurgulandı. - ANKARA