Rusya Devlet Başkanı Putin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Tebrik Etti

ABD Başkanı Donald Trump'ın dün akşamki tebrik telefonunun ardından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı telefonla arayarak, referandum zaferi nedeniyle tebrik etti.

REFERANDUM VE SURİYE KONUŞULDU

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, Rusya Devlet Başkanı Putin bu akşam Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın telefonla aradı. Putin, anayasa değişikliğine ilişkin halk oylamasından "evet" çıkmasından dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kutladı.

Görüşmede, ikili ilişkileri normalleştirmeye yönelik çabaları hızlandırmanın yanı sıra Suriye'de ateşkesin tahkimi için birlikte çalışmanın önemi de vurgulandı.