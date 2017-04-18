Rusya Devlet Başkanı Putin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Tebrik Etti
Rusya Devlet Başkanı Putin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı telefonla arayarak referandum sonuçlarından dolayı tebrik etti.
ABD Başkanı Donald Trump'ın dün akşamki tebrik telefonunun ardından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı telefonla arayarak, referandum zaferi nedeniyle tebrik etti.
REFERANDUM VE SURİYE KONUŞULDU
Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, Rusya Devlet Başkanı Putin bu akşam Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın telefonla aradı. Putin, anayasa değişikliğine ilişkin halk oylamasından "evet" çıkmasından dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kutladı.
Görüşmede, ikili ilişkileri normalleştirmeye yönelik çabaları hızlandırmanın yanı sıra Suriye'de ateşkesin tahkimi için birlikte çalışmanın önemi de vurgulandı.