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Rusya'de Hizmet Pmı 8 Yılın En Yükseğinde
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Rusya'de Hizmet Pmı 8 Yılın En Yükseğinde
3 Şubat 2017 Cuma 11:52
Rusya'da hizmet sektörü PMI ocak ayında 58,4 puanla son 8,5 yılın en yüksek seviyesine çıktı.
Rusya
'da hizmet sektörü PMI ocak ayında 58,4 puanla son 8,5 yılın en yüksek seviyesine çıktı.
Kaynak:
Dunya.com
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