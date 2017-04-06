Rusya'dan Yeni Esad Açıklaması: Desteğimiz Sınırsız Değil

Suriye'deki kimyasal saldırının ardından Rusya'dan açıklama geldi. Kremlin Sözcüsü yaptığı açıklamada, 'Rusya'nın Beşar Esad'a desteği sınırsız değildir' ifadelerini kullandı.

Rusya'dan Yeni Esad Açıklaması: Desteğimiz Sınırsız Değil

Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, Assosciated Press'e yaptığı açıklamada Beşar Esad ile ilgili çok önemli ifadeler kullandı. Peskov, "Rusya'nın Esad'a desteği sınırsız değildir" diye konuştu.

KAPSAMLI ARAŞTIRACAKLARMIŞ

Peskov, Rusya'nın yaşananlarla ilgili olarak kapsamlı bir soruşturma talep ettiğinin de altını çizdi.

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