Rusya'dan Yeni Esad Açıklaması: Desteğimiz Sınırsız Değil
Suriye'deki kimyasal saldırının ardından Rusya'dan açıklama geldi. Kremlin Sözcüsü yaptığı açıklamada, 'Rusya'nın Beşar Esad'a desteği sınırsız değildir' ifadelerini kullandı.
Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, Assosciated Press'e yaptığı açıklamada Beşar Esad ile ilgili çok önemli ifadeler kullandı. Peskov, "Rusya'nın Esad'a desteği sınırsız değildir" diye konuştu.
KAPSAMLI ARAŞTIRACAKLARMIŞ
Peskov, Rusya'nın yaşananlarla ilgili olarak kapsamlı bir soruşturma talep ettiğinin de altını çizdi.
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