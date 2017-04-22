Rusya'dan Vize Müjdesi

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Aleksey Meşkov, Rus haber ajansı İnterfax'a yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 3 Mayıs'ta Rusya'ya geleceğini hatırlatan gazetecinin, Türk liderinin niçin o kadar sıkça Rusya'ya ziyaretle gelmeye başladığı sorusu üzerine şunları söyledi:



"Şu an Rusya ile Türkiye arasındaki ilişkiler kompleksi giderek normalleşiyor. Geçtiğimiz günlerde iki ülkenin Başbakan Yardımcıları Türk tarafının tarım alanında uyguladığı kısıtlamalar dahil bir sürü ekonomik sorunların ele alındığı çok yapıcı bir görüşme gerçekleştirdi.



Dışişleri Bakanlıklarına gelince vize konusu görüşüldü. Rusya'nın Hizmet Pasaportu sahipleri ve başta Rusya ile çalışan iş adamları olmak üzere büyük şirketler için vize kolaylıklarını getirmeye hazır olduğunu bir daha dile getirdik.



Kamyon şoförleri için vize kolaylıklarının sağlanması da önemli bir konu. Sivil uçak elemanlarına sağlanacak vize kolaylıkları konusundaki görüşmeler son aşamada bulunuyor. Böylelikle Rus Konsoloslukları Türk ortakları ile çalışmaya hazır.



Şüphesiz ki bu süreçler Türk tarafının ikili ilişkilerin kompleksini geliştirmeye hazır olmasına bağlıdır." - Kaçmaz