Rusya'dan Türkiye'ye Giden Gemi Karadeniz'de Battı

Rusya'dan Türkiye'ye giden ve bir Türk şirketine ait olduğu ifade edilen 'Geroi Arsenala' adlı kuru yük gemisi Karadeniz'de battı. Olay sırasında gemide 12 mürettebat bulunurken, şu ana kadar 1'inin kurtarıldığı, 2 mürettebatın ise cansız bedenine ulaşıldığı belirtildi.



Karadeniz'de Türk şirketine ait olduğu ifade edilen Geroi Arsenala adlı 12 mürettebatı bulunan kuru kargo gemisi battı. Geniş çaplı operasyon başlatılırken, şu ana kadar 1 mürettebatın kurtarıldığı, 2'sinin cansız bedenine ulaşıldığı, 9 mürettebatın ise kayıp olduğu kaydedildi.



Rusya Acil Durum Bakanlığı, 8 gemi ve 139 arama kurtarma ekibinin, arama kurtarma çalışmalarına katıldığını söyledi. Olay sırasında gemide 2 Rus, 9 Ukraynalı ve 1 Gürcü mürettebatın bulunduğu bildirildi. Panama bandıralı geminin Rusya'nın Azov limanından Türkiye'ye gittiği ve tahıl taşıdığı bildirildi. - MOSKOVA