Rusya'dan Türkiye için müjdeli açıklama

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Aleksey Meşkov, Türkiye vatandaşları için vize işlemlerinin kolaylaştırılmasının mümkün olup olmadığı yönündeki bir soruya verdiği cevapta, "Dışişleri'ne gelirsek, vize konusu gündeme geldi. Biz de Rus tarafının, hizmet pasaportu sahipleri ve Rusya ile çalışan iş adamları için vize formalitelerini kolaylaştırmaya hazır olduğumuzu bir kez daha söyledik" dedi.

Sputnik'in haberine göre, Türk kamyon şoförleri için vize işlemlerini kolaylaştırmanın önemli bir konu olduğunu belirten Meşkov, Türk havayolu şirketlerinin mürettebatı için vize işlemlerinin kolaylaştırılmasına dair yapılan görüşmelerdeyse son aşamaya gelindiğini kaydetti.