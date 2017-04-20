Rusya'dan Tarım Ürünleri Restleşmesinde Yeni Yaptırım Sinyali

Rusya ve Avrasya Ekonomi Birliği portakal, fıstık, üzüm ve Brüksel lahanası sevkiyatına vergi uygulamaya başlayacak. Bu durumun başta Rus pazarının en büyük portakal satıcısı olan Türkiye'den sevkiyatları da etkilemesi bekleniyor.



Avrasya Ekonomi Komisyonu tarafından hazırlanan taslakta, portakala yüzde 5, brüksel lahanasına yüzde 13 oranında vergi uygulanacağı belirtildi. Bu konudaki karar henüz değerlendirme aşamasında bulunuyor, kesin karar 27 Nisan'da alınacak.



2 Ocak'tan itibaren Rusya ve Avrasya Ekonomi Birliği ülkeleri vergisiz portakal sevkiyatına izin verildi. Bu rejimin 2017 sonuna kadar devam etmesi bekleniyordu. Verginin artırılması başta Türk üreticileri etkileyecek.



Avrasya Ekonomi Komisyonu Ticaret Departmanı üyesi Veronika Nikişina, daha önce vergilerin azaltılmasının Rus piyasasındaki ürün açığından kaynaklandığını, fakat şimdi durumun değiştiğini ve düşük vergi politikasına ihtiyaç olmadığını ifade etti. - Moskova