Rusya'dan Suriye'ye Giderken Düşen Uçakta Kimler Vardı? Kaç Kişi Öldü?

Soçi'den havalandıktan sonra Suriye'ye gitmekte olan Tupolev Tu-154 askeri tipi uçağın kısa sürede Karadeniz'de çakıldığı bildirildi. Uçakta 92 kişi olduğu açıklandı. Rusya'dan Suriye'ye giden uçakta ilk incelemelere göre kurtulana rastlanmadı.

UÇAKTA KAÇ KİŞİ ÖLDÜ?

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı uçağın enkazına Karadeniz'de ulaşıldığını açıkladı. Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre uçağın parçalarına kıyıdan 1.5 kilometre uzaklıkta rastlandığı belirtildi. Uçağın parçalarının Karadeniz'de 50 ila 70 metre derinlikte bulunduğu açıklandı. Yolcuların şahsi eşyalarına ulaşıldığı öğrenildi.

Rusya'dan Suriye'ye giden Tupolev Tu-154 tipi uçakta 92 kişi bulunuyordu. Kaynaklar, kazadan kurtulmanın imkansız olduğu belirtiliyordu. 2 günlük incelemenin ardından kurtulana rastlanmadı.

RUSYA - SURİYE SEFERİ YAPAN UÇAKTA KİMLER VARDI?

Rus Federal Hava Ulaşım Ajansı'ndan Ria Novosti'ye verilen bilgiye göre, uçakla sivil uçuş gerçekleştirilmiyordu. Uçakta Kızıl Ordu Korosu'na mensup müzisyenler, gazeteciler ve askeri personel bulunuyordu.

RUSYA'DAN SURİYE'YE GİDEN UÇAKTA BULUNAN KIZIL ORDU KOROSU KİMDİR?

Sovyetler Birliği'nin resmi Ordusu olarak kurulan Kızıl Ordu Korosu, hala rus askerlerinin en büyük moral kaynaklarından birisi. Koro erkek koro elemanları, orkestra ve dans grubundan oluşuyor.

Dünyanın en büyük ordu korosu olan ve 1928 yılında özellikle savaş koşullarında askerlere ve SSCB halklarına moral vermek amacıyla gösterilerine başlayan Kızıl Ordu Korosu, değişik birliklerden gelen, farklı rütbelerde subay ve askerlerin görev aldığı solistler, koro elemanları, orkestra ve dans gruplarından oluşuyor.

Repertuarında 2 binden fazla eser bulunan Koro, Rus halk şarkılarından opera aryalarına, pop müzik şarkılarından rock parçalarına kadar geniş bir yelpazede eserler seslendiriyor. Pek çok ülkede konserler düzenleyen Kızıl Ordu Korosu, Türkiye programında seslendirdiği Türkçe parçalarla da büyük beğeni topluyordu.

ÜÇ NTV MUHABİRİ UÇAKTA BULUNUYORDU

Rus NTV televizyonu, Tu-154 uçağında üç çalışanının bulunduğunu duyurdu. Açıklamaya göre düşen uçakta NTV muhabiri Mihail Lujnetskiy, kameraman Oleg Pestov ve ses operatörü Yevgeniy Tolstov vardı.

Zvezda televizyonu da üç çalışanının düşen Tu-154 tipi uçakta bulunduğunu açıkladı. Muhabir Pavel Obuhov, kameraman Aleksandr Suranov ve kameraman yardımcısı Valeriy Rjevskiy Suriye'ye giden uçakta yer alıyordu.

SAVUNMA BAKANLIĞI İSİM LİSTESİNİ AÇIKLADI! İŞTE 25 ARALIK 2016 RUS UÇAĞI KAZASINDA ÖLENLERİN TAM LİSTESİ:

Mürettebat listesi:

1. Volkov R.V

2. Rovenski A.S.

3. Petuhov A.N.

4. Mamonov A.V.

5. Parikmaherov V.N.

6. Tregubov V.A.

7. Suşkov V.S.

8. Suhanov A.O.

Askerler:

1. Halilov V.M.

2. Hasanov A.B.

3. Vaganov A.İ.

4. İvanov A.Yu

5. Kolosovski A.V.

6. Dolinskiy A.İ.

7. Negrub A.N.

8. Abrosimov S.S.

Federal Devlet Çalışanları

1. Gubankov A.N.

2. Badrutdinova O.T.

Uluslararası "Adil Yardım" Sivil Örgütü

1. Glinka E.P.

Basın mensupları

1. Runkov D.A.

2. Denisov V.V.

3. Soydov A.A.

4. Lujetski M.V.

5. Obuhov P.K.

6. Pestov O.M.

7. Rjevski V.V.

8. Suranov A.A.

9. Tolstov E.V.

Aleksandrov Korosu

1. Sonnikov A.V.

2. Gujova L.A.

3. İvaşko A.N.

4. Brodski V.A.

5. Buloçnikov E.V.

6. Golikov V.V.

7. Osipov G.L.

8. Sanin V.V.

9. Mayorov K.V.

10. Buryaçenko B.B.

11. Bobovnikov D.V.

12. Bazdırev A.K.

13. Belonojko D.M.

14. Besçasinov D.A.

15. Vasin M.A.

16. Georgiyan A.T.

17.Davidenko K.A.

18.Deniskin S.İ.

1. Juravlev P.V.

20.Zakirov P.P.

21.Ivanov M.A.

22.Ivanov A.V.

23.Kotlyar S.A.

24.Kochemasov A.S.

25.Krivtsov A.A.

26.Litvyakov D.N.

27.Mokrikov S.A.

28.Morgunov A.A.

29.Nasibulin J.A.

30.Novokshanov Y.M.

31.Polyakov V.V.

32.Savelev A.V.

33.Sokolovsky A.V.

34.Tarasenko A.N.

35.Trofimov A.S.

36.Uzlovsky A.A.

37.Halimon B.JI.

38.Shtuko A.A.

39.Kryuchkov I.A.

40.Ermolin V.I.

41.Bykov C.JI.

42.Kolobrodov K.A.

43.Korzanov O.V.

44.Larionov I.F.

45.Lyashenko K.I.

46.Mihalin V.K.

47.Popov V.A.

48.Razumov A.A.

49.Serov A.S.

50.Shahov I.V

51.Archukova A.A

52.Gilmanova P.P.

53.Ignateva N.V

54.Klokotova M.A

55.Korzanova E.I

56.Pyreva L.A

57.Satarova V.I

58.Trofimova D.S

59.Horoshova L.N

60.Tsvirinko A.I

61.Shagun O.J

62.Gurar L.I

63.Suleymanov B.R

64. Stolyar I.V