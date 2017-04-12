Rusya'dan Suriye Meclisi'ne Resmi Ziyaret

– Rusya Federasyon Konseyi Başkanı Valentina Matvienko, Suriye Meclisi Başkanı Hadiya Al Abbas'ın Moskova ziyareti sonucunda kendisinin Suriye'ye resmi iade ziyareti ile gideceğini açıkladı.



Matvienko, basın toplantısında yaptığı açıklamada, "Suriye'yi ziyaret etme davetini memnuniyetle kabul ettim. Diplomatik kanallarda tüm taraflar için uygun zamanı bulma konusunda uzlaştık" dedi.



Bunun yanı sıra Matvienko, gelecek Ekim ayında Petersburg'da düzenlenecek 137. parlamenterler arası oturumunda veya Suriye ziyareti sırasında Rusya ve Suriye'nin parlamenterler arası işbirliğini öngören anlaşma imzalayabileceğini söyledi. - Moskova