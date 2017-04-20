Rusya'dan "Suriye'de Koalisyon" Açıklaması

Rusya Federasyon Konseyi Dış İlişkiler Komitesi Başkan Yardımcısı Vladimir Cabarov, Suriye'de ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı koalisyona ancak Washington ile eşitlik şartıyla katılabileceklerini söyledi.



Moskova'da düzenlenen bir konferansta konuşan Cabarov, Suriye'de büyük bir koalisyonun iyi bir çözüm olabileceğini belirterek, "Koalisyon şu an ABD'nin olduğu gibi herhangi bir ülkenin liderliğinde olmasaydı iyi bir çözüm olabilirdi. Biz ancak eşit şartlarda katılım sağlayabiliriz." ifadesini kullandı.



Cabarov ayrıca Rusya'ya Esed rejiminin değişmesi gibi siyasi şartların da dayatılmaması gerektiğini belirtti.



İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson daha önce yaptığı açıklamada, Rusya'ya doğru tarafı seçme ve ABD öncülüğünde DEAŞ ile mücadele koalisyonuna katılma çağrısında bulunmuştu.