Rusya'dan Sermaye Çıkışı Yüzde 75 Arttı
Rusya'dan net sermaye çıkışının bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 75 artarak 15,4 milyar dolara çıktığı bildirildi.
Rusya'dan net sermaye çıkışının bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 75 artarak 15,4 milyar dolara çıktığı bildirildi.
Kaynak: Dunya.com
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