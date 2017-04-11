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Rusya'dan Sermaye Çıkışı Yüzde 75 Arttı
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Rusya'dan Sermaye Çıkışı Yüzde 75 Arttı

Rusya'dan net sermaye çıkışının bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 75 artarak 15,4 milyar dolara çıktığı bildirildi.

Rusya'dan Sermaye Çıkışı Yüzde 75 Arttı

Rusya'dan net sermaye çıkışının bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 75 artarak 15,4 milyar dolara çıktığı bildirildi.

Kaynak: Dunya.com

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