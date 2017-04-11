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Rusya'dan Sermaye Çıkışı Yüzde 75 Arttı
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Rusya'dan Sermaye Çıkışı Yüzde 75 Arttı

Rusya'dan net sermaye çıkışının bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 75 artarak 15,4 milyar dolara çıktığı bildirildi.

Rusya'dan Sermaye Çıkışı Yüzde 75 Arttı

Rusya'dan net sermaye çıkışının bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 75 artarak 15,4 milyar dolara çıktığı bildirildi.

Rusya Merkez Bankası tarafından yapılan açıklamada, ülkeden sermaye çıkışının 2017'nin ilk çeyreğinde geçen yıla göre 8,8 milyar dolardan 15,4 milyar dolara yükseldiği belirtildi.

Ülkeden sermaye çıkışının ağırlıklı olarak bankacılık sektöründen kaynaklandığına işaret edilen açıklamada, bankaların bu dönemde yabancı varlıklarını artırdıkları vurgulandı.

Açıklamada, Rusya'nın cari hesap fazlasının ise aynı dönemde geçen yıla kıyasla yine yüzde 75 artarak 22,8 milyar dolara çıktığı belirtilirken, Rusya'nın ana ihracat ürünü petrolün fiyatında yaşanan yükselişin cari hesap dengesine olumlu katkı yaptığına işaret edildi.

Rusya Başbakan Yardımcısı Arkadiy Dvorkoviç, bir süre önce yaptığı açıklamada, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ile varılan anlaşma neticesinde petrol fiyatlarında yaşanan yükselişin, Rusya'nın beklentisinin altında kaldığını söylemişti.

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