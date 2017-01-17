Haberler.com, haber HABER SON DAKİKA MANŞET SEÇİM FİNANS VİDEO SPOR MAGAZİN GAZETELER HAVA DURUMU NAMAZ VAKİTLERİ
Rusya'dan Sermaye Çıkışı Yüzde 73 Azaldı
Ara
BİST 82.431 %0,88
DOLAR 3,7756 %-0,97
EURO 4,0394 %-0,08
PARİTE 1,0697 %0,91
ALTIN 147,61 %0,17
FAİZ 11,37 %0,00
Finans
Ekonomi
Haberler
Yazarlar
Borsa
Döviz
Altın
Faiz
Kredi
Dış Piyasalar
Akaryakıt
Haberler
Son Dakika
|
Gündem
|
Piyasa
|
Memur
|
KOBİ
|
Turizm
|
Enerji
|
Şirket Haberleri
|
Aracı Kurum Raporları
|
KAP Açıklamaları

Rusya'dan Sermaye Çıkışı Yüzde 73 Azaldı

MOSKOVA (AA) – Rusya'dan net sermaye çıkışının, 2016'da bir önceki yıla göre yüzde 73 azalarak 15,4 milyar dolara gerilediği bildirildi.

Rusya'dan Sermaye Çıkışı Yüzde 73 Azaldı

MOSKOVA (AA) – Rusya'dan net sermaye çıkışının, 2016'da bir önceki yıla göre yüzde 73 azalarak 15,4 milyar dolara gerilediği bildirildi.


Rusya Merkez Bankası tarafından açıklanan verilere göre, ülkeden net sermaye çıkışı geçtiğimiz yıl 15,4 milyar dolara düştü.

Net sermaye çıkışının 2015'te 57,5 milyar dolar seviyesinde gerçekleştiğinin hatırlatıldığı açıklamada, özellikle Rus bankacılık sektöründe azalan dış borçlanma sayesinde sermaye çıkışında yüzde 73 oranında düşüş yaşandığına işaret edildi.

Açıklamada, Rusya'ya bankacılık sektörü dışında yapılan yabancı yatırımın ise geçtiğimiz yıl, bir önceki yıla göre yüzde 340 artarak 25,8 milyar dolara yükseldiği kaydedildi.

Ekim ayı itibarıyla Rusya'da bütçe açığının gayrisafi yurtiçi hasılaya oranı yüzde 2,3, ülkenin toplam bütçe açığı ise 1,57 trilyon ruble seviyesinde gerçekleşmişti.

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>