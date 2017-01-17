Rusya'dan Sermaye Çıkışı Yüzde 73 Azaldı

MOSKOVA (AA) – Rusya'dan net sermaye çıkışının, 2016'da bir önceki yıla göre yüzde 73 azalarak 15,4 milyar dolara gerilediği bildirildi.





Rusya Merkez Bankası tarafından açıklanan verilere göre, ülkeden net sermaye çıkışı geçtiğimiz yıl 15,4 milyar dolara düştü.



Net sermaye çıkışının 2015'te 57,5 milyar dolar seviyesinde gerçekleştiğinin hatırlatıldığı açıklamada, özellikle Rus bankacılık sektöründe azalan dış borçlanma sayesinde sermaye çıkışında yüzde 73 oranında düşüş yaşandığına işaret edildi.



Açıklamada, Rusya'ya bankacılık sektörü dışında yapılan yabancı yatırımın ise geçtiğimiz yıl, bir önceki yıla göre yüzde 340 artarak 25,8 milyar dolara yükseldiği kaydedildi.



Ekim ayı itibarıyla Rusya'da bütçe açığının gayrisafi yurtiçi hasılaya oranı yüzde 2,3, ülkenin toplam bütçe açığı ise 1,57 trilyon ruble seviyesinde gerçekleşmişti.