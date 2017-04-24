Rusya'dan S-500 İçin Yeni Füze Denemeleri

– Rusya Hava ve Uzay Savunması'nın S-500 füze sisteminin üretici şirketi Genel Tasarımcısı Pavel Sozinov, yeni nesil füze sistemi S-500 için yeni füze denemelerine başlanıldığını bildirdi.



Sozinov "Milli Savunma" dergisine yaptığı açıklamada, "Bugün sistemin ana araçları poligonlarda gayet başarılı denemelerden geçiyorlar. Yeni raketler fırlatılmaya hazırlanıyorlar."dedi.



Yeni nesil "Kara-Hava" füze sistemine ait olan S-500, uzaktan eylem ve üst düzey füze savunma potansiyeline sahip olan sistem sadece füzeleri yok etmekle kalmayan, aynı zamanda uçak, helikopter ve diğer hava araçlarını imha etme imkanına sahip bir havadan yakalama kompleksi. - Moskova