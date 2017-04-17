Rusya'dan Referandum Yorumu: Bu Türkiye'nin İç Meselesi

Rusya'dan 16 Nisan referandum una ilişkin yorumlar gelmeye başladı. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Türkiye'deki anayasa değişikliği referandum una ilişkin olarak, "Bu, Türkiye'nin iç meselesi" dedi.

"HALKIN İRADESİNE SAYGI DUYMAK GEREKİR"

Peskov, düzenlediği basın toplantısında, dün gerçekleştirilen ve yüzde 51.4'lük oy oranıyla 'Evet' sonucunun çıktığı referandum hakkındaki sorulara yanıt verdi. "Yapılan referandum , Türkiye Cumhuriyeti'nin kendi meselesi" diyen Peskov, "Herkesin, Türk halkının iradesine saygı duyması gerektiğine inanıyoruz" dedi.

İLK AÇIKLAMA

Bu, Kremlin'den, Türkiye'de dün yapılan anayasa referandum a ilişkin gelen ilk açıklama. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ise referandum sonucundan dolayı Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı henüz tebrik etmedi.