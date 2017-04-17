Rusya'dan Referandum Değerlendirmesi

Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov, referandum ile ilgili açıklamasında "Herkesin Türk halkının iradesine saygı göstermesi gerektiğine inanıyoruz" dedi. Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov, Türkiye'de düzenlenen anayasa referandum unun sonuçlarını yorumlayarak, bunun ülkenin egemen meselesi olduğunu, herkesin Türk halkının iradesine saygı göstermesi gerektiğini vurguladı. Peskov, "Geçen referandum , Türk Cumhuriyeti'nin egemen meselesi. Herkesin Türk halkının iradesine saygı göstermesi gerektiğine inanıyoruz" ifadelerini kullandı.



(Tatiyana Şuvalova / İHA)