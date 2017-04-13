Rusya'dan Putin-Erdoğan Telefon Görüşmesi Açıklaması

Kremlin'in resmi sayfasından yapılan açıklamada Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Türk tarafının talebi üzerine telefonda görüştüğü bildirildi.



Kremlin'in açıklamasında şu ifadeler yer aldı: "Görüşmede Suriye'deki gelişmeler ele alındı. Liderler her iki ülkenin ateşkes rejiminin pekiştirilmesi, Cenevre ve Astana'da gerçekleştirilen Suriye barış sürecine destek sağlanması yönünde ortak çaba gösterecekleri konusunda uzlaştı.



"Liderler, Han Şeyhun şehrinde 4 Nisan 2017 tarihinde yaşanan kimyasal silah olayının tarafsız ve titiz soruşturulmasının bir an önce yapılması gerektiğini dile getirdi.



"İkili ilişkilerdeki sorunları da görüşen iki lider, Üst Düzey İşbirliği Konseyinin 10 Mart 2017 tarihinde Moskova'da düzenlenen 6. oturumunda alınan kararların gerçekleştirilmesi yönünde daha yoğun çalışmalarına ilişkin talimat vereceklerini belirtti'"." - Moskova