Rusya'dan Obama'ya: Topal Ördek!





Politikacıların Twitter'a adım atmaları ile beraber, modern diplomasinin yüzü oldukça değişti. Donald Trump, tek bir tweet ile tüm dünyanın ilgisinin toplanabileceğini kanıtlayabilen ilk politikacılardan biri olmuştu. Sonuç olarak, küresel ısınmanın bir Çin oyunu olduğuna dair tweet'i kolaylıkla unutulur bir şey değildi.



Bu durum belli ki dostu olan Rus Elçiliği'nin Birleşik Krallık'taki üyelerini de etkilemiş durumda ve elçilik, kendi öfkelerini göstermek için Twitter'ı tercih etmiş durumda.



Elçiliğin hedefi ise görevinin son ayı içerisinde bulunan şu andaki ABD başkanı Barack Obama. Obama, Perşembe günü yaptığı açıklama ile, ABD seçimlerine müdahale ettikleri gerekçesiyle Rus İstihbarat personelini ABD'den kovmuştu.



Buna tepki olarak elçilik, Obama'nın "bir Soğuk Savaş de-ja-vu'su gibi 35 diplomatı kovduğunu ve Amerikalılar dahil herkesin bu talihsiz yönetimin sonlanmasına mutlu olacağını" yazdı.



Bu yazı tek başına oldukça normal ve sadece bilgi sunarak bir miktar yakınan bir mesaj gibi gözüküyor olabilir. Ancak asıl etkileyici olan kısım, bu yazıya eşlik eden resimdi. Yazının yanında yayımlanan resimde üzerinde "LAME" (asıl anlamı topal olan ancak genellikle beceriksiz, acınası ve benzeri hakaretler için kullanılan bir kelime) yazısı bulunan bir ördek resmi (lame duck – topal ördek: genellikle kongre üyeleri için kullanılan bir hakaret kelime grubu) bulunmaktaydı.



Tahmin edilebileceği gibi, bunun resmi bir tepkiye benzemediği rahatlıkla söylenebilir. Tabii ki geçmişte de Birleşmiş Milletler toplantılarında pek resmi gözükmeyen itirazlar yapılmış olsa da dijital dünyanın yenilikleri, politikacıları derinden etkilemiş gibi gözüküyor.



Beyaz Saray ise bu tweet için henüz bir cevap vermiş değil. Ancak yeni bir akımın başlangıcında bulunuyor olabiliriz. Bundan sonra Trump yönetiminin yaptığı ve Rusya'nın beğendiği davranışları, Rus elçileri Twitter üzerinden destekleyecek olabilirler. Tabii ki madalyonun diğer yüzünde, Trump'ın beğenilmeyen bir davranışının, Twitter üzerinde bir "modern diplomasi" atışması başlatması da mümkün olabilir...