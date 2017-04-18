Rusya'dan Mogherini Ziyaretine İlişkin Açıklama

Rusya'nın Avrupa Birliği Daimi Temsilcisi Vladimir Çijov, AB Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini'nin Moskova'ya gerçekleştireceği ziyaretle ilgili olarak, "Sergei Lavrov ve Federica Mogherini çeşitli uluslararası alanlarda görüştüler ancak baş başa görüşme fırsatı elde edemediler. Bu baş başa görüşmenin 24 Nisan'da Moskova'da gerçekleşmesini bekliyoruz" dedi.



Rusya'nın Avrupa Birliği Daimi Temsilcisi Vladimir Çijov, Avrupa Birliği Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini'nin Moskova ziyaretinin uzun zamandır beklendiğini belirtti. Mogherini'nin gerçekleştireceği görüşmelerde ikili ilişkilerin ve Suriye perspektiflerinin görüşüleceğini bekliyor. Viktor Çijov, Mogherini'nin Moskova ziyaretini 24 Nisan için planlandığını belirterek, "Rusya ve Avrupa Birliği büyük ticari ve ekonomik ortaklar olmuştu. Ama bu durum belli siyaset nedenlerle ilişkiler siyasi diyalog uzmanları ve siyasi direktörler seviyesine düşürüldü. Dışişleri Bakanı Sergei Lavrov ve Federica Mogherini çeşitli uluslararası alanlarda görüştüler ancak baş başa görüşme fırsatı elde edemediler. Bu baş başa görüşmenin 24 Nisan'da Moskova'da gerçekleşmesini bekliyoruz. Ziyaret, ikili ilişkilerle beraber Suriye dahil karmaşık güncel uluslararası konuları da kapsayacak" dedi. - MOSKOVA