Rusya'dan Küstah Açıklama: Türkiye Kimyasalı Değil Deniz Suyu ve Domatesi İncelesin

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, haftalık basın toplantısında Türkiye'yi suçlayarak, İdlib'deki kimyasal katliamdaki rolünü kapatmaya çalıştı.

Zaharova'ya, Han Şeyhun'daki kimyasal katliamdan sonra Türkiye'ye getirilen yaralıların üzerinde sarin gazı kalıntıları bulunması da soruldu.

"TESPİTLERİ TÜRKİYE DEĞİL OPCW YAPMALI"

Zaharova, "Han Şeyhun'daki olayla ilgili tespitleri Türkiye değil, Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü (OPCW) yapmalı" yanıtını verdi.

'TÜRKİYE DENİZ SUYU VE GIDA KALİTESİYLE UĞRAŞSIN'

"Bence Türkiye Sağlık Bakanlığı, turizm sezonu öncesinde deniz sularının analizi, turizm bölgelerindekiler de dahil olmak üzere gıda ürünlerinin kalite-kontrolü ile uğraşmalı" diyerek halen ithalatını yasakladığı domates ve tarım ürünlerine atıfta bulunan Zaharova, "Kimyasal silah sorunu, ilgili uluslararası kuruluşların yetkisinde. Özellikle bu konu, sadece uzun yıllar önce kurulmakla kalmayan, aynı zamanda da ilgili birimi, Suriye'deki kimyasal silah kullanımıyla ilgili olayları doğrudan soruşturan OPCW'nin yetki alanında" ifadelerini kullandı.

'TÜRKİYE'YE CHARTER UÇUŞLARIN DURDURULMASI KONUSUNDA BİLGİMİZ YOK'

Bu arada Zaharova, Rusya ve Türkiye arasındaki charter uçuşların durdurulabileceğine ilişkin haberler hakkında Rusya Dışişleri Bakanlığı'nın bilgisi bulunmadığını kaydetti.

Zaharova, "Charter seferleriyle uğraşmıyoruz. Sanırım, bu konuda bilgi almak için ilgili bakanlığa başvurmanız gerekecek" diye konuştu.