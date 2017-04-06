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Rusya'dan Kudüs Açıklaması
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Rusya'dan Kudüs Açıklaması

Rusya, Batı Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıdığını, Doğu Kudüs'ün ise gelecekteki bir Filistin devletinin başkenti olması gerektiğine inandıklarını duyurdu.

Rusya'dan Kudüs Açıklaması

Rusya, Batı Kudüsİsrail'in başkenti olarak tanıdığını, Doğu Kudüs'ün ise gelecekteki bir Filistin devletinin başkenti olması gerektiğine inandıklarını duyurdu.

Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail-Filistin sürecinde Birleşmiş Milletler tarafından onaylanmış prensiplere Rusya'nın bağlı kalmaya devam edeceği belirtildi.

Söz konusu prensipler doğrultusunda Rusya'nın, Doğu Kudüs'ün gelecekteki bir Filistin devletinin başkenti olması gerektiğine inandığının belirtildiği açıklamada, "Bu bağlamda, Batı Kudüs'ü ise İsrail'in başkenti olarak tanıdığımızı belirtmemiz gerekiyor." ifadesi kullanıldı.

Moskova'nın İsrail ve Filistin arasında yaşanan süreçten derin bir rahatsızlık duyduğunun vurgulandığı açıklamada, tarafların yaklaşık 3 yıldır politik istişarelerde bulunmadığı ve durumun giderek kötüleştiği savunuldu.

Rusya'nın iki devletli çözüme, Filistin ve İsrail halkının ulusal gereksinimlerini sağlayan en uygun çözüm olarak baktığı belirtilerek, Rusya'nın dostu olan bu iki ülkenin yanı sıra bölgedeki ve uluslararası tüm toplumların bu çözümden yana olması gerektiği kaydedildi.

Trump'un "elçilik vaadi"

ABD Başkanı Donald Trump, seçim sürecinde, ABD'nin Tel Aviv Büyükelçiliğini Kudüs'e taşıma sözü vermişti. Filistinliler, "Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma" anlamına gelecek bu adıma şiddetle karşı çıkarak tepki gösteriyor.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, son 11 ayda Rusya'yı 3 kere ziyaret etmiş, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile sık sık telefon görüşmesi yapmıştı.

Doğu Kudüs, 1967'den beri İsrail işgali altında bulunuyor.

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