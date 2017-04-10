Rusya'dan İngiltere'ye Boris Johnson Eleştirisi: Güncel Olaylarda Pozisyonu Yok

İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson'ın Moskova ziyaretini iptal etmesine Rusya'dan tepki geldi.



Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Johnson'ın ziyareti sırasında uluslararası sorunlar ve Rusya-İngiltere ilişkisi üzerine konuşmayı planladıkları, fakat İngiltere'nin tavrının iki ülke arasındaki ilişkiyi çıkmaz bir yola soktuğu ifade edildi:





"Johnson'ın ziyaretinin iptal edilmesi İngiltere'ye hitap etmenin bir değeri olup olmadığını sorgulamamıza yol açtı.



"İngiltere güncel olaylarla ilgili bir pozisyona sahip değil, uluslararası olayları etkileyemiyor ve stratejik ortaklarının 'gölgesinde' kalıyor.



"Londra'yla diyaloga onların ihtiyaç duyduğundan daha fazla ihtiyaç duymuyoruz."



Boris Johnson ABD'li temsilcilerle görüşmesinin ardından Moskova ziyaretini iptal etmiş, Suriye'de son dönemde yaşananların durumu kökten değiştirdiğini söyleyerek Moskova'ya gitmek yerine G7 toplantısına gideceğini açıklamıştı.





Jonhson, "Esad rejiminin kimyasal silahla sivilleri öldürmesine rağmen Rusya'nın desteğini almaya devam etmesini" eleştirmişti.



SNP, İşçi Partisi ve Liberaller de eleştirdi



Rusya'dan yapılan açıklamada Johnson'ın G7'deki ortaklarıyla birlikte "Rusya'nın Esad rejimine desteğini" tartışmaya açacak olmasının "Suriye'de yaşananlar, Rusya'nın krizi çözme eforları ve genel olarak diploması hakkında hakkında temel bir yanlış anlama ve cahillik" olduğu belirtildi.





Rusya'nın eleştirilerine İskoç Ulusal Partisi (SNP) Dışişleri Sözcüsü Alex Salmond da destek verdi. "Boris Johnson'ın ziyareti iptal etmesinin açıklaması nedir" diyen Salmond, ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'ın Çarşamba günü Rusya'yı ziyaret edeceğini hatırlattı.





İşçi Partisi ve Liberal Demokratlardan da benzer eleştiriler geldi, Johnson'un Moskova'ya gitmesi gerektiği ifade edildi.