Rusya'dan Halk Oylaması Açıklaması

Kremlin Basın Sözcüsü Dmitriy Peskov, Türkiye'deki anayasa değişikliğine ilişkin Türk halkının iradesine saygı duyulması gerektiğini söyledi.



Peskov, Moskova'da gazetecilere yaptığı açıklamada, konuyla ilgili bir soruya cevap verdi.



Halk oylamasının Türkiye'nin iç meselesi olduğunu belirten Peskov, "Herkesin Türk halkının iradesine saygı duyması gerektiği kanaatindeyiz." dedi.