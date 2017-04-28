Rusya'dan Gövde Gösterisi! Tanklar Kızıl Meydan'a İndi

Rus ordusunun askeri arçları 9 Mayıs'ta kutlanacak Zafer Günü etkinlikleri için prova yaptı. Moskova'da meydana taşınan Rus tankları, zırhlı personel taşıyıcılar ve S-400 füze sistemleri Kızıl Meydan'a yerleştirildi.

TANKLAR KIZIL MEYDAN'DA

Zırhlı araçlar Tverskaya Caddesinden tarihi Kızıl Meydan'a ulaştı.

RUSYA'DAN GÖVDE GÖSTERİSİ

Rus ordusunun silahlarını sergilediği kutlamalar adeta gövde gösterisine dönüştü. Rusya, 9 Mayıs'ta 1945 yılında Nazi Almanyası'na karşı kazandığı zaferin 72. yılını kutlayacak.