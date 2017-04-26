Rusya'dan Gelen İlk Charter Uçak Su Takı ile Karşılandı
– ANTALYA'nın Gazipaşa-Alanya Havalimanı'na Rus turist kafilesi getiren ilk charter uçak, itfaiye araçlarının 'su takı' töreniyle karşılandı.
– ANTALYA'nın Gazipaşa-Alanya Havalimanı'na Rus turist kafilesi getiren ilk charter uçak, itfaiye araçlarının 'su takı' töreniyle karşılandı. Uçaktan inen turistlere çiçek verildi.
Rus turistleri taşıyan Coral Travel uçağı, 189 yolcusuyla Gazipaşa- Alanya Havalimanı'na iniş yaptı. Moskova'dan Boeing 737-800 tipi uçakla gelen turist kafilesi için karşılama töreni düzenlendi. Uçağın pist başına gelişinden itibaren itfaiye araçları su takıyla karşılama yaparak turistlere 'Hoş geldin' dedi. 1 saat rötarlı gelen uçaktan inen turistler, havalimanı personeli tarafından çiçeklerle karşılandı. Karşılama törenine Gazipaşa Kaymakamı Nurullah Kaya, Alanya Belediye Başkanı MHP'li Adem Murat Yücel, Gazipaşa Belediye Başkanı Ak Partili Adil Çelik, Gazipaşa Alanya Havalimanı TAV İşletme Müdürü Cengiz Aşıklı da katıldı. Pasaport kontrolünden geçen turist kafilesiyle pasta kesilerek, çiçek verildi.
ODEON Tours Yer Hizmetleri Genel Müdür vekili Ozan Somaklar, "Gazipaşa-Alanya Havalimanı'na ilk charter 189 yolcu ile Coral geldi. Mayıs'ın 27'sine kadar her gün olmak üzere sonrasında da her gün 3 olmak üzere sezon uçuşlarımızı planladık. Sezon boyunca 25 bin yolcu indirmeyi planlıyoruz. Bu yolcu kapasitesi ise Antalya'ya indirilen yolcunun yüzde 7'sine tekabül etmektedir" dedi.
Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, "Geçen hafta tarifeli, bu hafta da charter uçuşlar başladı. Mayıs'ın ortalarından sonra günde 2, mayıs sonunda 3 uçaklarını bölgeye taahhüt ediyorlar" diye konuştu. Gazipaşa Belediye Başkanı Adil Çelik de, "Dolu dolu bir sezon bizi bekliyor" dedi.
Alanya Turistik İşletmeciler Derneği (ALTİD) Başkanı Burhan Sili de Rusya'dan gelen ilk charter uçak olmasının kendileri için çok önemli olduğunu belirterek, Rus pazarı olarak daha önceki yıllara nazaran daha farklı müşteri potansiyeline sahip olacaklarını kaydetti.
Gazipaşa-Alanya Havalimanı'na 28 Nisan'da Rus tatilcileri getirecek 1 uçak daha iniş yapacak.
- Antalya