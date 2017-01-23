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Rusya'dan Esed Rejimine Ateşkes Uyarısı
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Rusya'dan Esed Rejimine Ateşkes Uyarısı
Rusya'dan Esed Rejimine Ateşkes Uyarısı
23 Ocak 2017 Pazartesi 19:22
Rusya, Esed rejimi güçlerine ateşkese uymaları gerektiğini "sert bir şekilde" iletti.
Rusya, Esed rejimi güçlerine ateşkese uymaları gerektiğini "sert bir şekilde" iletti.
Kaynak:
Dunya.com
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[9191646] Dunya.com
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