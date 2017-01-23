Rusya Ateşkes Konusunda Esad Rejimini Uyardı

Türkiye ve Rusya, Moskova ve Ankara'da yapılan görüşmelerde garantör olarak Esad ve muhalifler arasında ateşkes anlaşması sağlamış, ancak rejim güçleri sık sık ateşkesi ihlal etmişti.

Rusya'nın Suriye'deki ateşkes gözlem merkezinde görevli üst düzeyli bir yetkili, Ria-Novosti ajansına yaptığı açıklamada, rejim güçlerinin periyodik ateşkes ihlallerinden endişe duyduklarını ifade etti.

UYARI 'SERT BİR ŞEKİLDE' İLETİLDİ

İsmi açıklanmayan Rus yetkili, rejim güçlerine bazı komutanlarının ateşkes anlaşmasına uyması gerektiğinin "sert bir şekilde" iletildiğini aktardı.

Suriye'de Türkiye ve Rusya'nın garantörlüğündeki ateşkesin genel anlamda gözetildiği belirtilen açıklamada, günde ortalama 6 ihlal tespit edildiği kaydedildi.