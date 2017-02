Rusya'dan Cezayir'in "Libya Ara Buluculuğuna" Destek

Cezayir, Libya krizinde siyasi çözüme ulaşılması için gösterdiği ara buluculuk çabalarının Rusya tarafından destekleneceğini açıkladı.



Cezayir resmi haber ajansı APS'nin haberine göre, Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'de düzenlenen Rus-Arap İşbirliği Forumu sırasında, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Cezayir Mağrib İşleri, Afrika Birliği ve Arap Birliğinden sorumlu Devlet Bakanı Abdulkadir Mesahil ile görüştü.



Mesahil'e, ülkesinin Cezayir'in Libya krizinde farklı tarafları kapsayan siyasi çözüme ulaşılması için gösterdiği ara buluculuk çabalarını destekleyeceğini ileten Lavrov, Cezayir'in, Libyalı tarafların görüşlerini yakınlaştırma ve siyasi çözüme ulaştırma konusunda harcadığı yoğun çabadan övgüyle bahsetti.



Görüşmede, Libya'da taraflar arasında ulusal uzlaşı ve kapsamlı diyalog yoluyla siyasi anlaşma önündeki engellerin aşılması için gösterilen çabalara destek verilmesinin önemini vurgulayan Lavrov ile Mesahil, bunun, krizin sona erdirilmesi, Libyalıların geleceklerini inşa etmesi, terörle mücadele ve kurumların oluşturulması konusunda karşılaşılan sıkıntıların giderilmesini sağlayacağını bildirdi.



Geçen ay aralarında Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başkanı Fayiz es-Serrac, Temsilciler Meclisi (TM) Başkanı Akile Salih ve TM'ye bağlı kuvvetlerin komutanı Halife Hafter'in de bulunduğu yetkililer, Cezayir'i ziyaret etmişti.



Cezayirli yetkililer, Libya'dan gelen heyetlere, her ziyarette, taraflar arasında diyaloğa başvurarak krizin siyasi yollardan çözülmesi gerektiğini belirtiyor.