Rusya'dan Bursa'ya işbirliği çağrısı

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, Rusya Ulyanovsk Bölgesi Valisi Sergey Morozov ve beraberindeki heyet ile Büyükşehir Belediyesi Yeni Hizmet Binası'nda bir araya geldi.

Bursa'da ticari ve ekonomik ilişkiler kurmak hedefiyle çeşitli kurum ve kuruluşlara ziyaretlerini sürdüren Vali Morozov, Başkan Altepe'den kent hakkında detaylı bilgiler aldı.

Bursa'yı daha önceden de bildiğini ve kentteki değişimin farkında olduğunu belirten Morozov, Bursa'nın dünya çapında gelişen kentler arasında yer aldığını ifade ederek, Bursa ile Rusya Ulyanovsk bölgesi arasındaki ticari işbirliğini geliştirmek istediklerini söyledi.

Bursa'nın potansiyeli yüksek

Bursa'nın potansiyeli yüksek ve özellikli bir şehir olduğunu konuklarına anlatan Başkan Altepe, Büyükşehir Belediyesi'nin Bursa'ya değer katan hizmetlerinden örnekler verdi. Doğal güzelliklerinden tarihi mirasa kadar her konuda örnek olan Bursa'da ekonomi ve sanayide de önemli adımlar atıldığını ifade eden Başkan Altepe, "Şehirde hızlı bir gelişim var. Bursa, altyapısı güçlü bir şehir. Dışarı göç vermeyen tek şehir Bursa. Rusya ve çevre ülkelerle ilişkileri arttırmak hedefimizdir ve inanıyoruz ki, Türkiye ve Rusya birbirini en çok destekleyecek ülkelerdir" diye konuştu.

Başkan Altepe, ziyaretin sonunda konuklarına Bursa'ya özgü hediyeler verdi. Rusya Ulyanovsk Bölgesi Valisi Sergey Morozov'a ziyarette, Vali Yardımcısı Anatoliy Ozernov ile Valilik Dış İlişkiler Departmanı Direktörü Ekaterina Smoroda ile üst düzey yöneticiler de eşlik etti.