Rusya'dan "Astana Süreci" Açıklaması

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mikail Bogdanov, "Mayıs ayında yapılacak olan Astana çözüm sürecine Suriye muhalefeti gelmese dahi çözüm süreci devam edecek" dedi.



Bogdanov, Astana ile ilgili soruya, "Astana çözüm süreci, çatışmaların durdurulmasını hedefliyor. Astana, Suriye'de uzlaşının bir parçası olarak Mayıs ayında silahlı Suriye muhalefeti gelmese dahi çözüm sürecine devam edecek" yanıtını verdi. Bogdanov, "Şimdiki koşullarda Suriye silahlı muhalefet adına savaşın durdurulmasında kefil rolünü üstelenen Türkiye ortakları muhalefetle çalışmalıdır" açıklamasında bulundu.



(Tatiyana Şuvalova / İHA)