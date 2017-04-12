ABD ile Görüşme Öncesi Rusya'dan Açıklama: Beyaz Saray'ın Gerçek Niyetini Bilmek İstiyoruz

Moskova'da ilk kez bir araya gelen Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ile ABD'li mevkidaşı Tillerson, çok kritik bir dönemde gerçekleştirdikleri görüşmeden önce açıklamalarda bulundu. Lavrov, Beyaz Saray'ın gerçek niyetini bilmek istediğini söyledi.

GÖRÜŞMEDEN DAKİKALAR ÖNCE AÇIKLAMA

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'ın, Suriye'de uçuşa yasak bölgeleri görüşeceklerini söyledi.

Ryabkov'un açıklamaları, Tillerson ile Lavrov'un Moskova'da gerçekleştireceği görüşmenin başlamasından dakikalar önce geldi.

Ryabkov, ABD'nin Suriye'deki pozisyonunun Moskova için 'gizem' olduğunu ve Washington'ın açıklamalarını 'ilkel' bulduğunu söyledi.

TRUMP YÖNETİMİNDEN EN ÜST ZİYARET

Tillerson'ın ziyareti, Trump yönetiminden Rusya'ya yapılan en üst düzey ziyaret oldu.

Görüşmede ayrıca Kuzey Kore ve Ukrayna konularının da ele alınacağı bildirildi.

LAVROV: SALDIRILAR HUKUKUN İHLALİYDİ

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'un, ABD'li mevkidaşı Tillerson'la görüşmesinde, ABD'nin Suriye'deki Şayrat Hava Üssü'ne saldırısının hukukun ihlali olduğunu söyledi.

Lavrov, bu tür saldırıların tekrarlanmamasının önemine vurgu yaptı.

Öte yandan Lavrov, Beyaz Saray'ın gerçek niyetini bilmek istediğini söyledi.

TILLERSON: İLETİŞİM KANALLARI AÇIK OLMALI

ABD Dışişleri Bakanı Tillerson ise Rusya ile iletişim kanallarının daima açık kalması gerektiğini belirtti.