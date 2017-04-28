Rusya'dan ABD'ye Füze Savunma Sistemi Eleştirisi
Rusya, ABD’nin Güney Kore’ye yerleştirilen füze savunma sistemini eleştirerek, “ABD füze savunma sisteminin Güney Kore’de konuşlandırılması bölgedeki istikrarı bozuyor” dedi.
Rusya, ABD'nin Güney Kore'ye yerleştirilen füze savunma sistemini eleştirerek, "ABD füze savunma sisteminin Güney Kore'de konuşlandırılması bölgedeki istikrarı bozuyor" dedi.
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Genadiy Gatilov, BM Güvenlik Konseyi toplantısında, ABD'nin Güney Kore'de füze savunma sistemi konuşlandırılmasının bölgedeki istikrarı bozduğunu dile getirdi. Gatilov, "küresel füze savunma sisteminin oluşturulması doğrultusunda Kuzey Kore'de THAAD adlı Amerikan füze savunma sisteminin yerleştirilmesi bölgedeki mevcut askeri dengeyi baltalıyor. Bu tür adımlar Kuzey Kore hükümetinin hoşuna gitmeyecek ve Rusya Federasyonu da bu durumu negatif değerlendiriyor. ABD'yi Güney Kore'deki tutumunu tekrar gözden geçirmesini istiyoruz" dedi. - MOSKOVA