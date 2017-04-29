Rusya'dan, ABD'nin "Rusya, BM'den İzole Edilmeli" Açıklamasına Tepki

– Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Gennadiy Gatilov, Beyaz Saray'ın Rusya'nın BM'den izole edilmesine ilişkin açıklamalarını "garip" olarak adlandırdı.



Gatilov gazetecilere yaptığı açıklamada, Rusya'nın, ABD ile BM çerçevesinde başta olmak üzere tüm ülkelerle işbirliği yapmaya çalıştığını söyleyerek, "Birilerinin izole edilmesinin değil mevcut sorunların çözümüne kavuşmak için ortak noktalar bulunmasının konuşulması gerek. BM'nin görevi bazı ülkeleri izole etmek değil, bu olmalı." dedi. - Moskova