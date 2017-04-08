Rusya'daki Türkler Sandık Başında

Rusya'da yaşayan Türk vatandaşları, anayasa değişikliğine ilişkin halk oylaması için sandık başına gitti.



Türkiye'nin Moskova Büyükelçiliği ile St. Petersburg, Kazan ve Novorossiyk Başkonsolosluklarında kurulan sandıklarda oy verme işlemi, bu sabah yerel saatle 09.00'da başladı.



Halk oylaması için, Moskova Büyükelçiliğinde 4 ve başkonsolosluklarda birer olmak üzere toplam 7 sandık kuruldu.



Toplam 11 bin 258 kayıtlı seçmenin bulunduğu Rusya'da oy verme işlemi 2 gün devam edecek ve pazar akşamı 21.00'de sona erecek.



Moskova'da halk oylamasına ilginin yoğun olduğu gözlendi. Büyükelçilik binasının önünde zaman zaman kuyruklar oluştu.



Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi Hüseyin Diriöz, 2 numaralı sandıkta oy kullandı.