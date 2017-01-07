Rusya'daki Noel Ayinlerine Putin ve Medvedev de Katıldı





Rusya'da Ortodoks Hıristiyanlar Noel'i 6 Ocak'ı 7 Ocak'a bağlayan gece kutladı. Moskova'daki Kurtarıcı İsa Katedrali'nde binlerce kişinin katıldığı Noel ayinini Rus Ortodoks Kilisesi'nin lideri Patrik Kirill yönetti. Ayinde Başbakan Dimitri Medvedev ve eşi Svetlana Medvedev de hazır bulundu.



Patrik Kirill, "Tanrı'ya bize doğru yolu göstermesi, tüm zorlukların, krizlerin ve acıların üstesinden gelmemize yardımcı olması için dua ediyoruz" ifadelerini kullandı.



Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ise Noel'i Velikiy Novgorod kentindeki bir kilisede kutladı. Noel ayinleri için küçük kentleri tercih eden Putin geçtiğimiz yıl Tver Bölgesi'nin Turginovo köyünde anne ve babasının vaftiz edildiği Kutsal Meryem Kilisesi'nde ayine katılmıştı.



Auteur: euronews-tr



Tags: Rusyadaki Rusya Medvedev Putin Noel katıldı ayinlerine Gepost: 07 januari 2017