Rusya'daki ABD'li Diplomatlara Taciz İddiaları

Ukrayna krizinden sonra Rus istihbarat ve güvenlik yetkililerinin Rusya'daki Amerikalı diplomatları daha fazla taciz etmeye başladığını iddia eden ABD yönetimi, bugün duyurduğu "Rusya'ya yaptırım paketinde" bu iddiaya karşılık attığı adımları da açıkladı.



ABD Başkanı Barack Obama tarafından açıklanan Rusya'ya yaptırım paketi içinde "Rusya'da görev yapan Amerikalı diplomatlara artan taciz" iddiaları da yer aldı.



Açıklamada, son iki yıl içinde giderek artan bir şekilde, Rusya'da görev yapan ABD'li diplomatların "uluslararası diplomatik kurallara aykırı şekilde" rahatsız edildiği vurgulandı.



ABD Dışişleri Bakanlığı John Kirby, Amerikan medyasına yaptığı açıklamada bu taciz iddialarını hatırlatarak "büyük rahatsızlık duyuyoruz" demişti. Sözcü Kirby, söz konusu tacizlerin, Washington yönetiminin Ukrayna krizi nedeniyle iki yıl önce Rusya'ya yaptırım uygulaması üzerine artmaya başladığını ifade etmişti. Kirby, konunun doğrudan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e de açıldığını hatırlatmıştı.



ABD yönetimi taciz olaylarının ne şekilde yaşandığını somut olarak dile getirmezken Amerikan medyasında tacizler, "büyükelçilik çalışanlarının evlerine zorla girilmesi" ve "evdeki mobilyaların yerlerinin değiştirilmesi" gibi örneklerle haberleştirilmişti.



Konuyla ilgili açıklamasında ABD'nin eski Moskova Büyükelçisi Michael McFaul, "Ukrayna'nın işgalinden sonra durum çok daha kötüleşti. Büyükelçilikte savaşta gibi hissediyorduk." değerlendirmesini yapmıştı.



Geçen temmuz ayında da ABD'nin Moskova Büyükelçiliğindeki bir Rus güvenlik görevlisinin Amerikalı bir diplomata saldırması üzerine Obama yönetimi, ismi açıklanmayan iki Rus yetkiliyi sınır dışı etmişti.



Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Kirby, "Rus yetkililer bu konuda spekülasyon yaptıkları için açıklama yapacağım. Rus polisin Moskova Büyükelçiliğimizde Amerikalı diplomata saldırmasına karşılık olarak 17 Haziran'da iki Rus yetkiliyi sınır dışı ettik" ifadelerini kullanmıştı.



Rusya Dışişleri Bakanlığı ise, Amerikan Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) için çalıştığını öne sürdüğü ABD'li diplomatın kendisine kimlik soran güvenlik görevlisine yumruk attığını iddia etmişti. Moskova da misilleme yaparak iki ABD'li diplomatın sınır dışı edildiğini açıklamıştı.