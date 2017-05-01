- Kızıl Meydan'daki törenden detaylar Dünyada 1 Mayıs kutlamaları



Moskova'daki yürüyüşe yaklaşık 130 bin kişi katıldı



Rusya'daki 1 Mayıs kutlamaları



Rusya'nın başkenti Moskova'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla Kızıl Meydan'da yürüyüş düzenlendi.



Farklı işçi sendikalarının öncülüğünde Kızıl Meydan'da yapılan geçit törenine resmi verilere göre yaklaşık 130 bin kişi katıldı. Yürüyüşe katılanlar, ellerindeki bayrak, döviz ve balonlarla renkli görüntüler oluşturdu.



"İyi bir iş, maaş ve hayat" sloganıyla gerçekleştirilen yürüyüşe katılanlar, işçilerin maaşlarına zam yapılması ve emeklilik yaşının yükseltilmemesi gibi taleplerde bulunuldu.



1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla Rusya genelinde çok sayıda etkinlik düzenlenmesi bekleniyor.