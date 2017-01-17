Rusya'da Yıllık Enflasyon Yüzde 5 Seviyesinde Olacak

Rusya Ekonomik Kalkınma Bakanlığı, Ocak ayında enflasyonun yüzde 0.6-0.8 ve yıllık olarak ise yüzde 5-5.2 seviyesinde olacağını bildirdi.



Bakanlık tarafından hazırlanan raporda, "Ocak ayında aylık enflasyonun yüzde 0.6-0.8 ve yıllık enflasyonun ise yüzde 5-5.2 seviyesinde olmasını bekliyoruz" denildi.



Ayrıca, 1-9 Ocak tarihleri arasında fiyat artışının yüzde 0.3 oranında olduğu ve bu artışın neredeyse 2016 yılının düzeyinde gerçekleştiği belirtildi. Yıllık süreçte enflasyon Aralık 2016'nın yüzde 5.4'lük seviyesinde kaldı.



Geçen hafta Ekonomik Kalkınma Bakanı Maksim Oreşkin, bakanlığın 2017 yılında enflasyonu yüzde 4 seviyesinde korumak için potansiyelinin bulunduğunu belirtti. Aynı zamanda Başbakan Dmitri Medvedev, geçen sene sonunda enflasyonun yüzde 5.4'e düşerek tarihi rekorunu kırdığına dikkat çekti ve Merkez Bankası'nın 2017 yılında yüzde 4'lük hedefinin gerçekleşebilir olduğunu kaydetti. - Moskova