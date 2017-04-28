Rusya'da Üçlü Karabağ Görüşmesi

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Azerbaycanlı ve Ermenistanlı mevkidaşları Elmar Memmedyarov ve Eduard Nalbandyan ile Dağlık Karabağ meselesini görüştü.



Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Rusya'nın girişimi ile gerçekleştirilen toplantıda taraflar 2016 mayıs ve haziranında devlet başkanlarının Viyana ve Petersburg görüşmelerinde elde edilen anlaşmalara uyulması gerektiğini teyit etti.



Üçlü görüşmeye daha sonra Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Minsk Grubu eş başkanları Rus İgor Popov, Fransız Stephane Visconti, Amerikalı Richard Hoagland ve AGİT Özel Temsilcisi Andrzej Kasprzyk de katıldı.



Görüşme sonrasında Memmedyarov ve Nalbandyan, Dağlık Karabağ sorununun barış yoluyla çözülmesi yolunda gösterdiği çabalar için Lavrov'a teşekkür etti.



- Dağlık Karabağ sorunu



Dağlık Karabağ sorunu, Sovyetlerin dağılmasının ardından Ermenilerin bu bölgelerde hak iddia etmesiyle başladı ve Ermeniler 1991'de başlattıkları saldırılarla Hankendi'yi, 1992'de Hocalı ve Şuşa'yı işgal etti. Daha sonra Laçın, Hocavend, Kelbecer ve Ağdere'yi de ele geçiren Ermeniler, 1993'te Ağdam'a girdi. Ağdam'ı, Cebrayıl, Fuzuli, Gubadlı ve Zengilan illerinin işgali izledi.



Azerbaycan topraklarının yüzde 20'si işgal edilirken, 1 milyona yakın kişi doğduğu toprakları terk etmek zorunda kaldı.



Taraflar, 4-5 Mayıs 1994'te, Bişkek'te, Bağımsız Devletler Topluluğu Parlamentolararası Meclisi, Kırgızistan Cumhuriyeti'nin Parlamentosu, Rusya'nın Federal Meclisi ve Dışişleri Bakanlığının inisiyatifiyle Bişkek Protokolü diye bilinen ateşkes anlaşması imzaladı.



Anlaşmayla geniş çaplı saldırı ve operasyonlara son verildi. Kelbecer, Ağdere, Ağdam, Hocavend ve Fuzuli illerine konuşlandırılan Ermeni güçleri ile diğer bölgeleri savunmak için konuşlanan Azerbaycan güçleri arasında cephe hattı oluştu.



Mevzilerin inşa edildiği, siperlerin kazıldığı cephe hattı, Ermenistan'la sınırda bulunan Gazah, Ağstafa, Tovuz ve Gedebey illeri boyunca da uzandı. Birbirlerine çok yakın olan mevzi ve siperler arasındaki alanlara ise olası saldırıları önlemek için mayınlar döşendi.



Bişkek Protokolü'nün imzalanmasından bu yana ateşkes kağıt üzerinde kaldı, çatışmalarda her iki taraf da kesin sayı verilmeyen fakat binlerle ifade edilen askerini kaybetti.