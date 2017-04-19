Rusya'da Terör Suçundan Yargılananlar, Vatandaşlıktan Çıkarılacak

– Rusya'da terör suçundan yargılananların vatandaşlıklarının elinden alınmasına ilişkin yasa tasarısı Duma'ya sunuldu.



Dört parti lideri terör suçundan yargılanan vatandaşların daha sonradan alınan vatandaşlıklarının ellerinden alınmasını ön gören yasa tasarısını Duma'ya sundu.



Rus haber ajansı Ria Novosti'de yer alan habere göre, yasa tasarısını Birleşik Rusya'dan Vladimir Vasilyev, Komünist Partisi'nden Gennadiy Zyuganov, Adaletli Rusya'dan Sergey Mironov ve Liberal Demokrat Partisi'nden Vladimir Jirinovski hazırladı.



Yasa tasarısında, şu anda anayasanın bu önlemi öngörmediği, bu değişikliğin "Rusya Federasyonu Vatandaşlığı" adlı federal yasanın 22 maddesinde yapılacağı belirtildi.



Milletvekilleri, yasanın Ruslar için terörden ek koruma olacağını ve Rus vatandaşlığı alan kişilerin suçlarını engellemeye yardımcı olacağını belirttiler. Ayrıca yasa tasarısının ek belgesinde, "Federal yasa bütçeden ek gider talep etmiyor" denildi. - Moskova