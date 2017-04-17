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Rusya'da Sanayi Üretimi Tekrar Yükselişe Geçti
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Rusya'da Sanayi Üretimi Tekrar Yükselişe Geçti

Rusya'nın sanayi üretimi mart ayında yıllık bazda yüzde 0,8 oranında artarken, ilk çeyrekte yüzde 0,1 yükseldi.

Rusya'da Sanayi Üretimi Tekrar Yükselişe Geçti

Rusya'nın sanayi üretimi mart ayında yıllık bazda yüzde 0,8 oranında artarken, ilk çeyrekte yüzde 0,1 yükseldi.

Kaynak: Dunya.com

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