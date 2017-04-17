Rusya'da Sanayi Üretimi Tekrar Yükselişe Geçti
Rusya'nın sanayi üretimi mart ayında yıllık bazda yüzde 0,8 oranında artarken, ilk çeyrekte yüzde 0,1 yükseldi.
Rusya'nın sanayi üretimi mart ayında yıllık bazda yüzde 0,8 oranında artarken, ilk çeyrekte yüzde 0,1 yükseldi.
Kaynak: Dunya.com
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