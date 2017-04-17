Rusya'da Sanayi Üretimi Tekrar Yükselişe Geçti

Rusya'nın sanayi üretimi mart ayında yıllık bazda yüzde 0,8 oranında artarken, ilk çeyrekte yüzde 0,1 yükseldi.



Rusya Federal İstatistik Servisi (Rosstat) verilerine göre, ülkede sanayi üretimi şubat ayında yaşanan yüzde 2,7'lik düşüşün ardından martta yıllık bazda yüzde 0,8 arttı.



Bu yılın ilk çeyreğinde yıllık bazda yüzde 0,1 oranında artan sanayi üretimi, mevsimsel etkilerden arındırılmış olarak mart ayında yüzde 1,2 yükseldi.



Rusya'nın sanayi üretimi aylık bazda ise martta bir önceki aya kıyasla yüzde 12,7 oranında artarken, imalat sanayi aynı dönemde aylık bazda eksi yüzde 5,1'den yüzde 1'e çıktı.