Rusya'da Noel Ayini

Rusya'da, Ortodoks inancına göre Hazreti İsa'nın doğum günü kabul edilen Noel gecesi ayini düzenlendi.



Başkent Moskova'daki Kurtarıcı İsa Kilisesi'nde yapılan gece ayinini Rus Ortodoks Kiliseleri Patriği Kirill yönetti.



Rusya Başbakanı Dimitri Medvedev'in de eşi Svetlana Medvedev ile geldiği ayine binlerce kişi katıldı. Soğuk havaya rağmen kilisenin önünde kuyruklar oluştu.



Öte yandan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ise Noel ayinine Velikiy Novgorod kentinde bir kilisede katıldı.



Jülyen takvimini kullanan Ortodoks Ruslar, Noel Bayramı'nı 7 Ocak'ta kutluyor. Her sene 6 Ocak'ı 7 Ocak'a bağlayan gece, büyük gece ayini düzenleniyor.