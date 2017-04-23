Rusya'da Maden Çöktü: 2 Ölü

Rusya'da altın madeninin çökmesi sonucu 2 madenci hayatını kaybederken 1 kişi de ağır şekilde yaralandı.



Rusya'nın başkenti Moskova'ya yaklaşık bin 800 kilometre uzaklıkta bulunan Chelyabinsk kentinde bulunan bir altın madeninde çökme meydana geldi. Yerin yaklaşık 700 metre altında meydana gelen çökmede, 2 madenci hayatını kaybederken, 1 madenci de ağır şekilde yaralandı. Olay sırasında 160 madenci tahliye edilirken, olay yerine arama kurtarma ekipleri gönderildi.



Sağlık Bakanlığı yetkilisi olayla ilgili açıklamasında, "Yaralı madenci, Chelyabinsk kentinin Korkino kasabasından. Durumu ciddi ve yoğun bakımdaki tedavisi sürüyor. Madencinin iki bacağı da kırıldı ve vücudunda çeşitli yaralar mevcut" dedi.



Maden ocağının çökmesi sonucu 2016 yılında 1, 2015 yılında 2 ve 2013 yılında ise 1 kişi hayatını kaybetmişti. - SİBİRYA