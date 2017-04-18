Rusya'da, Küçük İşletmeler Ulusal Ödeme Kartını Uygulamaya Hazır Değil"

– Federal Antitekel Servisi (FAS), ulusal ödeme kartları sistemi katılımcısı olmayan ticari nokta ve bankaların 1 Temmuz 2017'den itibaren "Mir" kartlarının taleplerini yerine getirilmesi konusunda şüpheli olduğunu bildirdi.



FAS Mali Piyasalar Kontrol Yönetimi Başkan Yardımcısı Liliya Belyayeva Tass haber ajansına yaptığı açıklamada, "FAS'ın MİR kartlarıyla ilgini ana teklifleri dikkate alındı. Fakat yasa tasarısının yeni düzenlemesi sebebiyle yılda 40-120 milyon rublelik gelire sahip küçük işletmelerin bu kadar kısa sürede ödeme kartlarını hayata geçirmeye başlamaları konusunda kafalarda soru işaretleri var" dedi.



Bu tür kuruluşların sayısının yeterince fazla olduğunu, fakat bunun yüzde kaçının ödemelerde banka kartı kabul ettiğinin bilinmediğine dikkat çeken FAS yetkilisi, "Aynı zamanda bu süre içerisinde bankaların ne kadarının gerekli altyapıyı oluşturabileceği ve işletmelerin taleplerini karşılayabileceği de bilinmiyor. Elimizde kesin rakamlar yok, fakat bunun kısa bir süre olduğuna dair içimizde bir his var. Bunun ek olarak görüşülmesi gerek" dedi. - Moskova