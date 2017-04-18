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Rusya'da Küçük İşletme 'Mir' Kartı Uygulamasına Hazır Değil
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Rusya'da Küçük İşletme 'Mir' Kartı Uygulamasına Hazır Değil

Rusya Federal Antitekel Servisi Mali Piyasalar Kontrol Yönetimi Başkan Yardımcısı Belyayeva, ülkede küçük işletmelerin ulusal ödeme kartını uygulamaya hazır olmadığını belirtti.

Rusya'da Küçük İşletme 'Mir' Kartı Uygulamasına Hazır Değil

Rusya Federal Antitekel Servisi Mali Piyasalar Kontrol Yönetimi Başkan Yardımcısı Belyayeva, ülkede küçük işletmelerin ulusal ödeme kartını uygulamaya hazır olmadığını belirtti.

Kaynak: Dunya.com

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